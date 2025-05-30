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Türkiye
TRT Haber 30.05.2025 11:10

İstanbul'da 4,5 milyar lira değerinde sahte döviz ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 4,5 milyar lira değerinde sahte döviz ele geçirildiğini ve yabancı uyruklu 5 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün gerçekleştirilen operasyonların Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce yürütüldüğünü belirtti.

Sahte para bastıkları ve bu paraları piyasaya sürmeye hazırlandıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyonlarda yakalanan yabancı uyruklu 5 şüpheli hakkında, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak" ve "Parada Sahtecilik" suçlarından soruşturma başlatıldığını kaydeden Yerlikaya, operasyon sonucu çok miktarda sahte döviz ve sahte para imalatında kullanılan materyalin ele geçirildiğini ifade etti.

Bakan Yerlikaya, ayrıca sahte para üretiminde kullanılan bir matbaanın da deşifre edildiğini vurguladı.

Açıklamasında, İstanbul Valisi'ni, operasyonu koordine eden Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nı ve operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Jandarma Komutanı ile Jandarma personelini tebrik eden Yerlikaya, "Parada Sahtecilik suçuna yönelik operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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İçişleri Bakanlığı Sahte Para
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