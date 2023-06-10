MKE Fabrikası'nda patlama: Şehit işçilerin kimlikleri belli oldu

Fabrikada sabah saatlerinde çıkan yangının ardından patlama meydana geldi.

Çalışanların yakınları fabrika önünde toplandı. Patlamanın nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Makine ve Kimya Endüstrisi'ne (MKE) ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama meydana geldi. Patlamada 5 işçi şehit oldu. https://t.co/DnBI2sFuvr pic.twitter.com/22WR7BfdER — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 10, 2023

5 işçi şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Elmadağ ilçesindeki Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 5 işçinin şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada patlamaya ilişkin şunlar kaydedildi:

"Ankara’nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda bir patlama meydana gelmiştir. Patlama neticesinde 5 işçimiz şehit olmuştur. Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."

İşçilerin kimlikleri belli oldu

Patlama şehit olan işçilerin kimlikleri belli oldu. Patlamada; işçilerden Mehmet Kutlu, İbrahim Özdemir, İhsan Küçükerdem, Ahmet Ünal ve Fırat Elverir, şehit oldu.

Ankara Valisi Şahin: Yaralı bulunmuyor

Ankara Valisi Şahin ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, 5 işçinin şehit olduğu patlama sonrası MKE'ye ait Elmadağ'daki Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda incelemelerde bulundu.

İncelemelerinin ardından fabrika önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Şahin, patlamanın saat 8.44 sıralarında dinamit lokumu hazırlama bölümünde meydana geldiğini belirterek, "Teknik arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiye göre kimyasal tepkimeden kaynaklandığı değerlendirilen bir patlama meydana gelmiş ve orada çalışan 5 işçimiz maalesef vefat etmiştir" ifadesini kullandı.

[MKE Fabrikası'nda patlama: 5 işçi şehit oldu]



Ankara Valisi Vasip Şahin: Orada çalışan 5 işçimiz vardı ve göçük altındakilerin tamamına ulaşıldı, yaralımız yok. 5 işçimiz vefat etti. Patlama ilk izlenime göre kimyasal tepkimeden kaynaklı, savcılarımız konuyu inceliyor. pic.twitter.com/phyBV8ysmq — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 10, 2023

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Şahin, "Burada çalışan bütün arkadaşlarımıza, ülkemize ve Ankara'ya geçmiş olsun. Şu anda Cumhuriyet savcılarımız konuyu inceliyorlar. Gerek otopsi gerekse diğer teknik çalışmalar, Cumhuriyet savcılarımızın koordinesinde yürütülüyor. Daha geniş ve detaylı açıklamayı daha teknik ve net bilgiler geldikten sonra sizlerle paylaşacağız" diye konuştu.

Gazetecilerin olay yerinde göçük altında başka çalışan bulunup bulunmadığı sorusuna Şahin, "Göçük altında çalışan 5 kişi vardı ve tamamına ulaşıldı. Şu anda Cumhuriyet savcılarının incelemeleri devam ediyor. Başka yaralı yok, orada çalışan 5 işçimizin vefat ettiğini biliyoruz" yanıtını verdi.

Sabotaj ihtimali olup olmadığı yönündeki soruya da Vali Şahin, şu cevabı verdi:

"Şu anda ilk değerlendirmelerde, kimyasal tepkime neticesinde olduğuna dair arkadaşlarımızın kanaatleri var ama tabii Cumhuriyet savcılarımız bunu detaylı inceliyorlar. Diğer konularda, teknik konularda inceleme çalışmaları da bir taraftan devam ediyor."

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Kavaklıoğlu da olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Burası patlayıcı üretimiyle ilgili bir tesisimiz ve bu tip patlamalar göz önüne alınarak birbirlerini etkilemesin diye çok yayılmış. Patlama olan yer de çok küçük bir bina. Kamera kayıtlarından baktığımızda da patlama anına kadar hiç olağanüstü bir şey yok. İşçilerimiz normal faaliyetlerini yapıyorlar ve patlama aniden oluşuyor. Sayın Valimin de dediği gibi Cumhuriyet savcılarımız görevlerinin başında. Sayın Bakanımız Hatay'dalardı, onlar da geri geliyorlar." ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybeden çalışanların deneyimsiz olduğu yönündeki iddiaya ilişkin bir soru üzerine Kavaklıoğlu, "Sürekli çalışan bir fabrika burası, birdenbire çalışan bir yer değil. Yeni işçi alınmış olabilir ama eskiden beri çalışan bir fabrikamız burası, öyle tecrübesiz insanların çalışacağı bir yer değil. Üretimin bir parçası burası." diye konuştu.

Diğer birimlerde çalışanların tedbir amaçlı tahliye edilip edilmediği sorusu üzerine Kavaklıoğlu, fabrikadaki birimlerin birbirinden mesafeli yerlerde olduğunu, patlamanın gerçekleştiği yerin de çok uzakta bulunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bilgi aldı, tahkikat talimatı verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’nın Elmadağ ilçesinde faaliyet gösteren MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası’ndaki patlama ile ilgili Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’i telefonla arayarak bilgi aldı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada görüşmeye ilişkin şöyle denildi:

"Görüşmede Cumhurbaşkanımız, patlamada şehit olan 5 işçi kardeşimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilemiştir. Meydana gelen olaya ilişkin ilgili kurumlarımızca tahkikat başlatılması talimatını da veren Cumhurbaşkanımız, ordumuza ve milletimize taziye dileklerini iletmiştir."

Soruşturma başlatıldı

Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda 5 işçinin şehit olduğu patlamaya ilişkin soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"10 Haziran 2023 günü saat 08.50 sıralarında Elmadağ ilçemizde faaliyet gösteren MKE Barutsan Fabrikası içerisinde meydana gelen patlama ve 5 işçinin ölmesine ilişkin olayla ilgili olarak Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal iki Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup bizzat olay yerinde inceleme ve tespitlere başlamışlardır. Olayın adli boyutu tüm yönleriyle araştırılmakla soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Elmadağ'daki Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlamaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlamada şehit olan işçilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Olayın aydınlatılması ile ilgili gerekli adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan: İnceleme için koordinasyon ekibi oluşturuldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, patlamanın ardından Bakanlığa bağlı müfettişlerin gerekli inceleme ve soruşturma kapsamında görevlendirildiğini bildirdi.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, patlamada hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır ve başsağlığı dileyerek, "Konuyla ilgili olarak inceleme için koordinasyon ekibi oluşturulmuş, Bakanlığımıza bağlı uzman müfettişler gerekli inceleme ve soruşturma kapsamında görevlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.