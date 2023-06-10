Başakşehir'de fabrika yangını: Mahsur kalan 8 işçi kurtarıldı

Eski Turgut Özal Caddesi'ndeki 6 katlı fabrikanın çatı katında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrika çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Mahsur kalan 8 işçi kurtarıldı

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevler tüm binayı sardı.

Binada mahsur kalan 8 işçi itfaiye görevlilerince kurtarıldı. İşçilere ilk müdahale, olay yerindeki sağlık ekiplerince yapıldı.

İtfaiye ekipleri, binanın üçüncü katındaki tüplerin patlama ihtimaline karşı çevredeki vatandaşları anonslarla uyarıyor.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.