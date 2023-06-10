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Türkiye
AA 10.06.2023 19:46

Başakşehir'de fabrika yangını: Mahsur kalan 8 işçi kurtarıldı

İstanbul Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Başakşehir'de fabrika yangını: Mahsur kalan 8 işçi kurtarıldı
[Fotograf: AA]

Eski Turgut Özal Caddesi'ndeki 6 katlı fabrikanın çatı katında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrika çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Başakşehir'de fabrika yangını: Mahsur kalan 8 işçi kurtarıldı

Mahsur kalan 8 işçi kurtarıldı

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevler tüm binayı sardı.

Binada mahsur kalan 8 işçi itfaiye görevlilerince kurtarıldı. İşçilere ilk müdahale, olay yerindeki sağlık ekiplerince yapıldı.

Başakşehir'de fabrika yangını: Mahsur kalan 8 işçi kurtarıldı

İtfaiye ekipleri, binanın üçüncü katındaki tüplerin patlama ihtimaline karşı çevredeki vatandaşları anonslarla uyarıyor.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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