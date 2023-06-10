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Türkiye
TRT Haber 10.06.2023 18:25

Van’da terör örgütüne ait mühimmat ele geçirildi

Van'da teröristlere ait 3 sığınakta çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Van’da terör örgütüne ait mühimmat ele geçirildi
[Fotograf: TRT Haber]

Van'da icra edilen Şehit Jandarma Er Musa Çatalbaş Operasyonu'nda teröristlere ait 3 sığınakta çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Van’da terör örgütüne ait mühimmat ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı ve Van İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde nokta istihbarata dayalı olarak Jandarma Özel Harekât (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularının katılımı ile Van ili Çatak ilçesi kırsalında icra edilen Şehit Jandarma Er Musa Çatalbaş Operasyonu düzenlemiştir.

Operasyon kapsamında; teröristlere ait 3 adet sığınak tespit edilmiş olup, sığınaklarda yapılan arama neticesinde; 11 adet roketatar mühimmatı, 634 adet çeşitli çap ve ebatta mühimmat, 2 adet el bombası, 4 adet değişik silahlara ait şarjör, 6 adet EYP, 28 adet fünye, 200 gram TNT patlayıcı, 1 adet el telsizi, 11 adet akü, 103 adet tüp, 1 adet el dürbünü, 4 adet jeneratör, 900 metre kablo, çok sayıda örgütsel doküman, tıbbi, inşaat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Terörle Mücadele Operasyonlarına halkımızın da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edilmektedir."

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Van Terör Örgütü
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