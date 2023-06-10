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Türkiye
AA 10.06.2023 16:21

Koyunları telef olan besicilerin mağduriyeti giderildi

Ordu'nun Gölköy ilçesinde geçen hafta yaşanan ayı saldırısında 80 koyunu telef olan besicilere destek olundu.

Koyunları telef olan besicilerin mağduriyeti giderildi
[Fotograf: AA]

İlçeye bağlı Cihadiye Yaylası'ndaki besicileri ziyaret eden İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, ayı saldırısı sonucu 7 yetiştiricinin yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için girişimde bulunduklarını söyledi.

Koyunları telef olan besicilerin mağduriyeti giderildi

Yılmaz, il ve ilçe müdürlüklerinin yanı sıra Ordu Damızlık Koyun ve Yetiştiricileri Birliği ile yine kentteki yetiştiricilerin desteğiyle 80 küçükbaş hayvan temin edildiğini vurgulayarak, böylelikle yaşanan mağduriyetin giderileceğini aktardı.

Koyunları telef olan besicilerin mağduriyeti giderildi

Bu zor süreçte desteğini esirgemeyenlere şükranlarını sunan Yılmaz, koyunları besicilere teslim etti.

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