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Türkiye
AA 10.06.2023 18:29

Sivas'ı sel vurdu: Tarım arazileri zarar gördü, iş yerlerini su bastı

Sivas’ın Gürün ve Gemerek ilçelerinde etkili olan sağanak sele neden oldu, tarım arazileri zarar gördü ve iş yerlerini su bastı.

Sivas'ı sel vurdu: Tarım arazileri zarar gördü, iş yerlerini su bastı
[Fotograf: İHA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodla uyardığı illerden biri olan Sivas'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Gemerek ve Gürün ilçelerinde etkili olan yağışlar sonrası su baskınları oluştu.

Sivas'ı sel vurdu: Tarım arazileri zarar gördü, iş yerlerini su bastı

Gemerek ilçe merkezinde bulunan bazı işyerleri ve ekili bahçeler selden etkilendi. İşyerini su basan vatandaşlar suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. İlçede bazı cadde ve sokaklar sel nedeniyle ulaşıma kapandı.

Gürün ilçesine bağlı Sularbaşı ve Sarıca köylerinde ise oluşan sel ev ve tarım arazilerini olumsuz etkiledi.

Sivas'ı sel vurdu: Tarım arazileri zarar gördü, iş yerlerini su bastı

Sarıca köyünde oluşan sel köy sokaklarında tahribata neden olurken Sivas ile Malatya’nın Kuluncak ilçesini birbirine bağlayan yol ulaşıma kapandı.

Selin getirdiği taşlar yolu ulaşıma kapatırken köy mezarlığı da zarar gördü. Sularbaşı köyünde ise sulama kanalları taştı. Taşan sular ekili tarım arazilerine zarar verdi. 

Sivas'ı sel vurdu: Tarım arazileri zarar gördü, iş yerlerini su bastı

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Sivas Sel Sağanak
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