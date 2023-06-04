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Türkiye
AA 04.06.2023 13:04

MİT ve TEM'den ortak çalışma: FETÖ hükümlüsü eski polis yakalandı

Adana'da MİT ile polisin düzenlediği ortak operasyonda FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis yakalandı.

MİT ve TEM'den ortak çalışma: FETÖ hükümlüsü eski polis yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) ortak çalışmasıyla, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis Mehmet Ö'nün kentte saklandığı tespit edildi.

Ekiplerin, belirlenen adrese düzenlediği operasyonda, firari hükümlü yakalandı.

Mehmet Ö'nün, FETÖ'nün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu, örgütsel toplantılar organize ettiği ve bunlara katıldığı öğrenildi.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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