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Türkiye
İHA-AA 04.06.2023 12:43

Elazığ'da maden ocağında patlama ve göçük: 1 ölü, 1 yaralı

Elazığ'da bir maden ocağında meydana gelen patlama sonucunda göçük yaşandı. Göçük altında kalan bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi yaralandı. Olaya ilişkin bir işçi gözaltına alındı.

Elazığ'da maden ocağında patlama ve göçük: 1 ölü, 1 yaralı

Palu’ya bağlı Kayaönü köyünde bulunan bir maden ocağında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlama ile birlikte göçük oluştu. Göçük altında 2 işçi kalırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Göçük altından çıkartılan Remzi Tahtacı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı A.T. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tahtacı’nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili ihmali bulunduğu iddiasıyla bir işçi gözaltına alındı.

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