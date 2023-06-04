Aksaray'da trafik kazası: 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Aksaray - Konya karayolunun 60. kilometresinde yaşanan kazada Dinemi G. yönetimindeki otomobil, Seyit Ali Tarhan idaresindeki otomobili sollamak isterken çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçların ikisi de refüje çıkarak adeta hurdaya döndü.

Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma, İl Afet Acil Durum (AFAD) ekibi sevk edildi.

Kaza yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri araçta bulunan sürücü Seyit Ali Tarhan, Meryem Tarhan ve Adem Tarhan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralıların durumları ağır

Diğer araç sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan Aysel Gökkaya araçta sıkıştıkları yerden AFAD ekiplerince çıkartılarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.