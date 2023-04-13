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Türkiye
DHA 13.04.2023 10:23

'Mit mensubuyuz' diyerek dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon: 11 gözaltı

İstanbul’da kendilerini MİT mensubu olarak tanıtarak çok sayıda kişiyi dolandıran şebekeye operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 5 ilde yapılan operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

'Mit mensubuyuz' diyerek dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon: 11 gözaltı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kendilerini MİT mensubu olarak gösteren kişilerin çok sayıda kişiyi yüksek kar vaadiyle dolandırdığını tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda 16 şüpheli tespit edildi. Şüphelilere yönelik dün sabah operasyon düzenlendi. İstanbul merkez olmak üzere Ankara, Siirt, Adıyaman ve Kocaeli illerinde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 16 şüpheliden 11’i gözaltına alındı.

5 şüpheli daha aranıyor

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 3 dizüstü bilgisayar, 1 Bitcoin Minning (bitcoin kazma cihazı), 3 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 140 adet 9 mm fişek, 10 adet 7.65 mm fişek, 8 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Firari 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. 

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