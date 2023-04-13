Teröristler 1994'te Ferit Fidan'ın ailesini katletti

1994 yılında Mardin'in Ormancık ve Akyürek köylerini basan PKK'lı teröristler 21 kişiyi öldürdü.

Öldürülenlerin 11'i çocuktu. Ferit Fidan bu saldırıda babasını, ablasını ve kardeşini kaybetti.

Korucubaşı olan babası vatanına bayrağına bağlıydı. Ablası ona annesi gibi özen gösteriyordu. Katledilen kardeşi de en iyi oyun arkadaşıydı. Aradan geçen yıllar ne acıyı ne öfkeyi dindirdi.

Babasının ülkesini çok sevdiğini belirten Fidan, "Herkesin bayramı vardır ama bizim yoktur. Sevinmek biraz zordur bizler için sevindiğimiz zaman da utanıyoruz zordur gerçekten zor. Herkes gibi değiliz biz. Oğlum bile bu soruyu bana sorduğunda ben cevabını tam veremedim yani. Zor bir şey gerçekten de zor bir şey yani. Ama olsun biz bu bayrağı seviyoruz bu vatanı da seviyoruz. Babam çok dürüst bir insandı.Yani ülkesini de çok severdi bayrağını da çok severdi. O da bu şekilde şehit düştü" dedi.

"Ablam annem gibiydi"

Köyün birkaç kere basıldığını belirten Fidan, şunları söyledi:

"94 yılında ben 18 yaşındaydım Köy korucusu olduk babam köy korucusuydu korucubaşıydı. Birkaç kere köyü bastılar PKK terör örgütü. Yani roket atıyorlardı rastgele. En son 21 Ocak'taki çatışmada çok fazla gelmişlerdi babam şehit düştü. Çocuklar da sadece köyde bir tane televizyon vardı, çocuklar da televizyonu seyretmeye gitmişlerdi. Yaklaşık 13 tane çocuk ve kadın. Türkiye'de kimyasal silah kullanıldı yani çocuklar üzerinde 7 kişi şehit oldu bunların çoğu silahla şehit düştü. Ablamın ismi Behiyeydi. Benden 5-6 yaş büyüktü, ilişkimiz çok iyiydi. Abla biliyorsunuz annenizi bulamadığınız zaman ablanıza koşuyorsunuz. Bir küçüğümle

oyun oynardım çok seviyordum onu çok özledim onu. Oğluma verdim aynı ismi. Oğlum da şu anda 26 yaşında. Gerçekten kolay değil"

"İnşallah yok olacaktır"

Terör örgütünü lanetleyen Fidan, "Hepsi benim akrabam zaten halamın çocukları amcamın torunları geri kalan da işte babam kardeşim ya PKK terör örgütünü lanetliyoruz. ama yok olmadı inşallah yok olacaktır. Yani birkaç senedir çok güzel operasyonlar yapılıyor. Bu dönem daha çok üzerine gidiliyor. İnşallah yok olacaktır" diye konuştu.

Kamera: Veysel Dişbudak