Samsun'da evlerinin önünde oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın bulunması için dün ara verilen çalışmalara, dördüncü günde yeniden başlandı.

Çalışmalara Ladik Asayiş Komando Birliğinden 2 tim, İl Jandarma Komutanlığı ve Vezirköprü Jandarma Komutanlığı ile AFAD ekipleri ve UMKE katılıyor.

Ecrin'in kaybolmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı. Uzman ekipler, Samsun'da kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin'i arıyor. Detayları @trthaber muhabiri Seyfi Kör aktardı. pic.twitter.com/FzeObw145X — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 10 Mayıs 2019

Bölge havadan da denetleniyor

AFAD, 12 olan ekip sayısını 32'ye çıkarttı. Çalışmalarda bir iz takip köpeği, 2 canlı arama köpeği, 2 de kadavra arama köpeği kullanıyor.

Ayrıca helikopter ve jandarmaya ait 2 drone ile de bölge havadan taranıyor.

Bu arada Ecrin'in babasının 3 aylıkken kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği, annesi Sevcan Kurnaz'ın da yaklaşık bir yıl önce ikinci evliliğini, ilk eşinin yeğeni olan Deniz Kurnaz ile yaptığı öğrenildi.

Küçük kızın, Deniz Kurnaz'ın nüfusunda bulunduğu belirtildi.

7 Mayıs'ta evlerinin önünde oynarken kaybolmuştu

Alancık Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynarken 7 Mayıs'ta öğle saatlerinde kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı aile üyeleri ile mahalle sakinleri aramış, sonuç alınamayınca olay jandarmaya bildirilmişti. Jandarma, AFAD ekipleri ve vatandaşların katılımıyla küçük kız dün de aranmış ancak bir ize ulaşılamamıştı.

Kaynak: AA