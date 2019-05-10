Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) düzenlediği "Ankara'nın En"leri ödülleri sahiplerini buldu.

Diriliş Ertuğrul ve Payitaht Abdülhamit gibi başarılı yapımları sadece Türkiye'de değil 200'den fazla ülke ve bölgede milyonlarca izleyiciye ulaşan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), "Değer Katanlar Ödülü"ne layık görüldü.

ATO’nun düzenlediği ödül töreni ve iftar programına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da katıldı. TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren de ödülü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Bu arada TRT Çocuk ekranlarından milyonlarca izleyiciye ulaşan ve 2018'in en çok izlenen animasyon filmi "Rafadan Tayfa" da aynı kategoride ödüle layık görüldü.

Kaynak: TRT Haber