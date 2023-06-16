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Türkiye
İHA 16.06.2023 11:08

Minibüsü çalındı, hırsızı tebrik etti: Anahtarla bu kadar hızlı değilim

Bursa'da gıda işiyle uğraşan Şener Şen adlı vatandaşın minibüsü çalındı. Hırsızların aracını bir dakikada çaldığını gören Şen, "Arkadaşı tebrik ederim. Ben bile anahtarla bu kadar hızlı değilim" dedi.

Minibüsü çalındı, hırsızı tebrik etti: Anahtarla bu kadar hızlı değilim

Merkez Yıldırım ilçesi Selimzade Mahallesi’nde gıda işiyle uğraşan 39 yaşındaki Şener Şen, akşam saatlerinde işinin bitmesiyle ekmek teknesi olan minibüsle Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi’ndeki evine döndü.

Aracını çalınma korkusuyla güvenlik kamerasının olduğu yere park eden Şener Şen, daha sonra evine girdi.

Şen, sabah uyandığında aracının yerinde olmadığını fark edince güvenlik kameralarının görüntülerini izledi. Gece saatlerinde gelen bir kişinin aracını açıp bir dakikada çaldığını gören Şen, durumu polise bildirdi.

Büyük mağduriyet yaşayan Şen, "Arkadaşı tebrik ederim, ben bile anahtarla bu kadar hızlı değilim" dedi. Şen, ekmek teknesi olan aracının bir an önce bulunmasını istedi.

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