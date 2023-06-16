Diyarbakır'daki arazi kavgasıyla ilgili 5 gözaltı

Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, ilçeye bağlı Serçeler köyünde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgaya ilişkin soruşturması sürüyor.

Üç savcının görevlendirildiği soruşturma kapsamında, olaya karıştığı tespit edilen 18 şüphelinin yakalanması için güvenlik güçlerince yürütülen çalışmalarda 5 kişi yakalandı.

Hastanede tedavisi süren 2 yaralının da şüpheli sıfatıyla soruşturma dosyasına dahil edildiği olayla ilgili 11 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Olayda hayatını kaybedenler toprağa verildi. Jandarma ekipleri köydeki güvenlik önlemlerini sürdürüyor.

Valilikten yapılan açıklamada, Serçeler köyünde, iki aile arasında çıkan silahlı kavganın, geçmişte yaşanan arazi anlaşmazlığından kaynaklandığı belirtilmiş, olayda O.T., S.T., H.T., M.C.T., M.E.A., S.A., M.A. Y.A. ve Ö.A.'nın hayatını kaybettiği, M.A. ve A.A.'nın da yaralandığı bildirilmişti.