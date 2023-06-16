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Türkiye
AA 16.06.2023 10:27

Diyarbakır'daki arazi kavgasıyla ilgili 5 gözaltı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 9 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı kavgayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'daki arazi kavgasıyla ilgili 5 gözaltı
[Fotograf: İHA]

Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, ilçeye bağlı Serçeler köyünde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgaya ilişkin soruşturması sürüyor.

Üç savcının görevlendirildiği soruşturma kapsamında, olaya karıştığı tespit edilen 18 şüphelinin yakalanması için güvenlik güçlerince yürütülen çalışmalarda 5 kişi yakalandı.

Hastanede tedavisi süren 2 yaralının da şüpheli sıfatıyla soruşturma dosyasına dahil edildiği olayla ilgili 11 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı kavgası: 9 ölü
Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı kavgası: 9 ölü

Olayda hayatını kaybedenler toprağa verildi. Jandarma ekipleri köydeki güvenlik önlemlerini sürdürüyor.

Valilikten yapılan açıklamada, Serçeler köyünde, iki aile arasında çıkan silahlı kavganın, geçmişte yaşanan arazi anlaşmazlığından kaynaklandığı belirtilmiş, olayda O.T., S.T., H.T., M.C.T., M.E.A., S.A., M.A. Y.A. ve Ö.A.'nın hayatını kaybettiği, M.A. ve A.A.'nın da yaralandığı bildirilmişti.

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