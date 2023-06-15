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Türkiye
AA 15.06.2023 10:55

Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı kavgası: 9 ölü

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı kavgası: 9 ölü
[Fotograf: İHA]

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Silahların da kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı köyde, yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, kavganın iki aile arasında çıktığını belirterek, "Kavga 200 dönümlük bir arazi nedeniyle iki aile arasında çıkmış. Yaralı vatandaşlarımız bölgeye gönderilen sağlık ekiplerince hastaneye ulaştırıldı. Jandarma ekiplerimiz bölgede gerekli önlemleri aldı" dedi.

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