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Türkiye
AA 15.06.2023 10:19

Mersin'deki fabrika yangınında 4 kişi dumandan etkilendi, 2 kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde plastik fabrikasında çıkan ve 3 saatte söndürülen yangında 4 kişi dumandan etkilendi, 2 kişi de yaralandı.

Mersin'deki fabrika yangınında 4 kişi dumandan etkilendi, 2 kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde plastik fabrikasının ham madde bölümünde, dün akşam saatlerinde yangın çıktı.

Kısa sürede alevler, tüm fabrikayı sardı. İhbarla bölgeye Mersin ve Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Tarsus Belediyesi sulama araçları ve iş makineleri ile İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA ve Orman Müdürlüğü'ne ait arazözler sevk edildi.

Yangın, 3 saatlik müdahale ile söndürüldü. 2'si itfaiye eri 4 kişinin dumandan etkilendiği yangında, 2 kişi de kaçarken ayağından yaralandı.

Ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedaviye alınan 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Fabrikadaki hasar da havanın aydınlanması ile ortaya çıktı.

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Mersin Yangın
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