Aksaray'dan 350 bin küçükbaş kurbanlık yola çıktı

Kurban Bayramı öncesi 1 milyon 100 bin küçükbaş hayvan yetiştirilen Aksaray'da haraketlilik başladı. Kurbanlıkların bir kısmı kentte kurulan pazarda satılırken, bir kısmı da büyükşehirlerdeki pazarlara gönderiliyor.

Aksaray Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Başkanı Mahmut Aktürk, kurbanlık olarak yetiştirilen 500 bin küçükbaş hayvandan 350 bini büyükşehirlere gönderildiğini belirterek, şunları söyledi:

“Aksaray, zengin ovaları ve yüksek yaylalarıyla, ot kalitesinin yüksek olduğu ve küçükbaş için bütün şartların var olduğu bir şehirdir. Bizim hayvanlarımız doğal beslenmekte, vitamin ve mineral oldukça zengin. Organik beslediğimiz içinde etimiz çok kaliteli, sağlıklı ve lezzetlidir. 1 milyon 100 bin küçükbaş hayvanımız var. Bunun 500 bini kurbanlık olarak üretiliyor. Bu kurbanlıklarımızın yaklaşık 350 bini başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere Adana, Mersin, Hatay ve Gaziantep gibi büyükşehirlere gönderilmeye başlandı. Kurbanlık noktasında yeterli kurbanlığımız var. Fiyatlarda gayet makul, cinsi ve kilosuna göre 5 ila 10 bin lira arasında değişmektedir"