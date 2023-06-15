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Türkiye
AA 15.06.2023 08:49

Eskişehir'de 69 sikke ele geçirildi

Eskişehir'in İnönü ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 69 sikke ve çeşitli objeler ele geçirildi.

Eskişehir'de 69 sikke ele geçirildi

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Eskişehir-Kütahya kara yolu Kümbet mevkisinde seyreden şüpheli E.K'nin elinde bulundurduğu ve tarihi eser olduğu değerlendirilen malzemeleri satmak için müşteri aradığı tespit edildi.

Ekiplerce fiziki ve teknik takibin ardından şüphelinin üzerinde ve aracında arama yapıldı. Tarihi eser olduğu değerlendirilen üzerlerinde Bizans dönemine ait figür ve harf bulunan 69 sikke, 5 yüzük, kolye ile 6 obje bulundu.

Zanlı hakkında adli makamlarca yasal işlem başlatıldı.

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Eskişehir Tarihi Eser
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