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Türkiye
İHA 15.06.2023 08:36

Trabzon-Gümüşhane yolu ulaşıma kapandı

Trabzon-Gümüşhane yolu yağışın etkisiyle gelen çamur ve ağaç parçalarından ulaşıma kapandı.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde gece boyu etkili olan yağışların oluşturduğu küçük çaplı derelerin getirdiği taş, çamur ve ağaç parçalarının oluşturduğu teresubat nedeniyle Trabzon-Gümüşhane kara yolu çift yönlü ulaşıma kapandı.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde dün geceden bu yana şiddetli yağışlar etkili olmayı sürdürüyor. Yağışlar nedeniyle Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde yamaçlardan gelen çok sayıda küçük dere taş, çamur ve ağaç parçalarının oluşturduğu teresubatları yola taşıdı.

Bu nedenle yol bugün sabah saatlerinde Maçka ilçesi Yazılıtaş mevkiinde çift yönlü ulaşıma kapanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Karayolları ekipleri yola gelen teresubatları temizlemeye çalışırken, yol yapılan çalışmaların ardından ulaşım Gümüşhane'den Trabzon istikametine kontrollü olarak verilmeye başlandı.

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Trabzon-Gümüşhane yolu ulaşıma kapandı
Trabzon-Gümüşhane yolu ulaşıma kapandı
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