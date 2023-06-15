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Türkiye
İHA 15.06.2023 09:33

Trafikte drift yapmaktan 300 bin lira ceza yedi

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan Metin Türk trafikte drift yapmaktan toplamda 300 bin lira ceza yedi, ehliyeti süresiz iptal oldu.

Trafikte drift yapmaktan 300 bin lira ceza yedi
[Fotograf: İHA]

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan Metin Türk, farklı gün ve zamanlarda yaptığı driftlerle aldığı cezalara bir yenisini daha ekledi.

28 Mayıs seçim akşamında kutlamalara katılan Metin Türk, trafiği tehlikeye düşürdüğü ve aynı akşam yine drift yaptığı gerekçesiyle ehliyeti süresiz olarak iptal edildi.

Türk’ün görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, sürücüye 2 yerde drift yapmak ve ehliyetsiz araç kullanmaktan toplamda 72 bin 110 lira idari para cezası uyguladı.

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