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Türkiye
AA 15.06.2023 10:43

Şanlıurfa'da altın dolandırıcılığı operasyonu: 10 gözaltı

Şanlıurfa'da altınların ayarını düşürerek piyasaya sürmeye çalışan 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da altın dolandırıcılığı operasyonu: 10 gözaltı
[Fotoğraf: Getty]

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, tam, yarım ve çeyrek altınların benzerlerini üreten ve ayarlarıyla oynanarak piyasaya sunmaya hazırlanan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Kent merkezi ile Birecik ve Suruç ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında kuyumcuların da bulunduğu 10 şüpheli yakalandı.

Şanlıurfa'da altın dolandırıcılığı operasyonu: 10 gözaltı

Bu kişilerden ayarı düşürüldüğü değerlendirilen 80 Cumhuriyet altını, 22 yarım altın, 40 çeyrek ve Reşat altını ile 43 tarihi eser niteliğinde sikke, 8 altın basımında kullanılan demir döküm kalıp materyali ele geçirildi.

Şüpheliler işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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Altın Dolandırıcılık Şanlıurfa
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