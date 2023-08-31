Minibüslerin çarpıştığı kazada can pazarı: 15 yaralı

Saat 09.40 sıralarında Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesi’nde meydana gelen kazada Yakamoz Caddesi üzerinde seyir halinde olan Y.A. idaresindeki minibüs ile M.D. yönetimindeki minibüs çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan birinin patlayan camları yolcuların üzerine savrulurken 15 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, araçta sıkışan yaralılar uzun uğraşlar sonrasında bulundukları yerden çıkarılarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yarılılardan 7’si ayakta tedavi edilirken, 8 kişinin ise tedavileri devam ediyor.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.