Turizm merkezindeki taksicilerin taksimetre oyunu

Antalya'da taksi ücretlerine son 2,5 ayda 2 kez gelen zam ile taksimetre açılışı 14 TL'den 20 TL'ye, kilometre başına alınacak ücret 18 TL'den 25 TL'ye, indi-bindi fiyatı da 50 TL'den 60 TL'ye çıktı.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Kaş'ta ise taksicilerin belirlediği sabit fiyat üzerinden yolculuk yapılıyor.

Taksimetrenin kartvizit ile kapalı olduğu ve 80 lira tutan yolculuğa 120 lira istediği iddia edildi.

Taksimetre yok sabit fiyat var

Taksimetre açılmadığını söyleyen taksi şoförünün, belirlenen sabit fiyatları söylediği iddia edildi.

İddiaya göre sabit fiyat; 1,5 kilometre uzaklıktaki mesafe için 200 TL, 3 kilometre mesafedeki Çukurbağ Yarımadası'nın girişi için 250 TL.

Bir vatandaş Kaş merkezdeki bir otelden 5,5 kilometre uzaktaki otogara 250 liraya götürüldüğünü ve taksimetre açılmadığını söyledi.

Diğer yandan taksi durağı önündeki fiyat tabelasında, fiyatların yazılı olmadığı görüldü.