A Milli Futbol Takımı'nda EURO 2020 heyecanı devam ediyor.

3 maçı kazandı

Grupta 9 puanla liderliğini koruyan Türkiye, 4. maçına İzlanda ile çıkacak.

İlk maçını 22 Mart'ta Arnavutluk ile yapan Türkiye, deplasmandan 2-0 üstünlükle ayrıldı.

25 Mart'ta ise kendi sahasında Moldova'ya karşı 4-0 üstünlük sağlayan Türkiye, 8 Haziran'da son dünya şampiyonası Fransa'yı 2-0 yendi.

İzlanda'nın başkenti Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak mücadeleyi, Polonya Futbol Federasyonundan hakem Szymon Marciniak başlatacak. Karşılaşmanın diğer hakemleri Paweł Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz ve Tomasz Musial.

Mücadele Türkiye saati ile 21.45'te başlayacak. Aynı saatte Andorra Fransa ile, Arnavutluk da Moldova ile yarışacak.

Türkiye'ye yapılan saygısızlık

10 Haziran'da Konya'dan özel uçakla İzlanda'ya giden ay-yıldızlı ekibin, ülkeye girişleri sırasında yetkililer tarafından eşyaları detaylı şekilde aranmış, A Milliler yaklaşık 2 saat pasaport kontrolünde bekletilmişti.

Milli futbolculardan Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz da yaşananlara tepki göstermişti. Belözoğlu açıklama yaparken bir kişi mikrofon tutar gibi fırça tutmuştu.

Türkiye de ay-yıldızlı ekibin maruz kaldığı muamele nedeniyle İzlanda'ya, Oslo ve Kopenhag Büyükelçiliği üzerinden durumu kınayan 2 nota vermişti. Durumun Türk vatandaşları nezdinde infiale yol açtığı vurgulanmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bugün İzlandalı mevkidaşı Gudlaugur Tor Thordarson ile görüşmüştü. Çavuşoğlu, Türk Milli Takımı'na yönelik muamelelerin kabul edilemez olduğunu iletmişti.

Kaynak: TRT Haber, AA