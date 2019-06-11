AK Parti bugün kapalı grup toplantısı gerçekleştirdi. Yüzbinlerin bugün gözü kulağı TBMM'de. Zira asker alma kanunu 92 yıl aranın ardından ilk kez değişiyor. Komisyonda görüşmeler tamamlanmıştı. AK Parti kapalı grup toplantısında da yeni askerlik düzenlemesi görüşmelerin ana odağını oluşturdu.

106 bin askere erken terhis yolu. AK Parti grup toplantısının detayları @trthaber'de. https://t.co/ik6lM0cS1L — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 11, 2019

Grup toplantısı sonrası asker alma kanun teklifi ile ilgili düzenleme Meclis Genel Kuruluna getirilecek.

Düzenleme hem askerlik görevini yapacak olanları hem de halihazırda yapanları ilgilendiriyor.

65 maddelik yasa teklifinin bu hafta içerisinde meclisten geçmesi bekleniyor.

Düzenleme 6 ayda terhis imkanı getiriyor. Meslek Yüksek Okulu mezunlarına yedek astsubaylık imkanı getiriyor ve bedelli askerlik kalıcı hale getiriliyor.

Düzenleme meclisten geçerse 106 bin asker terhis olacak.

Kaynak: TRT Haber