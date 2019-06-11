3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. Beşiktaş'ta makas atan sürücünün neden olduğu cinayet gibi kazayla ilgili soruşturma derinleştirildi. Bu kapsamda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Kazada yaralananların tedavileri de sürüyor. O yaralılardan biri de ticari aracın sürücüsü Nurullah Eray... 8 yaşındaki oğlu Yusuf Eray da o kazada hayatını kaybetti. Acılı baba kaza anını, detaylarıyla TRT Haber'e anlattı:

"Bayram dönüşü eve doğru seyir halindeydik. 2 aile yolculuk ediyorduk. Sonradan adını öğrendiğimiz sürücünün kullandığı araç, başka bir aracı solladıktan sonra bizim araca çarptı. Tünele geldiğimizde fark ettiğimiz tek şey sanki bir şimşek çaktı. Kullandığım hafif ticari araç tamamen kontrolümden çıktı. Çevremde gördüğüm bazı insanlar vardı. Daha sonradan bunların olay yerinden kaçtığını öğrendim."

Makas atıp kazaya neden olan Yusuf Arıkboğa, yaralı halde olay yerinden kaçtı. Kazadan kıl payı kurtulan bir sürücü de o dehşet anlarına şahit oldu:

"Arkamdan çok hızlı gelen bir aracı fark ettim. Hızla bana yaklaştı. Beni geçtikten sonra önümdeki araca vurdu. Çarpma sonucu arka kapısı açıldı. Kadın ve çocuklar araçtan düşmeye başladı. Çocuklar ve kadınların yola savrulduğunu gördüm."

Makas atarak kazaya neden olan sürücü Yusuf Arıkboğa'yı yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: TRT Haber