İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde sabah saatlerinde bir araç sürücüsü, polisin "Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışmış ve polisin lastiklerine ateş etmesiyle yakalanmıştı.

Alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı

Özgür D. isimli şüpheli, trafikte makas atarak ilerlediği sırada polis tarafından takibe alınarak durdurulmak istendi.

Polisin uyarılarına kulak asmayan şahıs kaçmaya çalışırken, emniyet şeridinde bulunan polis memurunun üzerine aracını sürdü ve yoldaki diğer araçlara çarptı. Köprü istikametine doğru ilerleyen sürücü, gişelere 100 metre kala lastiklerine ateş edilerek durduruldu.

Polis tarafından yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Şahsın gözaltındaki sorgusunda sürücü belgesine alkollü araç kullanmaktan dolayı el konulduğu, 22 ayrı suçtan kaydı bulunduğu ve “güveni kötüye kullanma” suçundan dosya firarisi olduğu tespit edildi. Şahıs, emniyet kemeri kullanmamak, trafik polisinin işaretlerine uymamak, sürücü belgesi olmadığı halde sürücü belgesiz araç kullanmak suçlarından işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İHA