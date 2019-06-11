Türkiye, el değmemiş koyları, kilometrelerce uzunluktaki sahilleriyle turizm cenneti. Ancak bu güzellikler, insan eliyle kirletiliyor. Her yıl denizlerden tonlarca çöp çıkarılıyor.

Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı çarpıcı bir rapor yayımladı. Akdeniz'deki kirlilik haritasını çıkaran vakfın verilerine göre en kirli bölge Klikya, Adana sahilleri. Bu kirliliği oluşturan en önemli faktör ise plastik atıklar.

Ceyhan Nehri'nin Akdeniz'e döküldüğü yer, atıklardan en çok etkilenen bölge. Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Sedat Gündoğdu kirliliğin sebebini şöyle açıkladı:

"İlk sebebi bizim kullandığımız, tek kullanımlık plastikler. Bunları atıyoruz, bunların çoğu geri dönüştürülemiyor. Yağmurlar ve nehirler atıkların bir şekilde denizlere ulaşmasına neden oluyor. Aynı şekilde sera poşetleri, balıkçı ağları, tatilcilerin kullandığı straforlar ve tek kullanımlık plastikler..."

Araştırmalara göre, deniz canlılarında da plastik kalıntısına rastlandı.

Gündoğdu'nun verdiği bilgilere göre, büyük boydaki plastikler büyük deniz canlılarına dolanarak onların çeşitli organlarını kaybetmelerine neden olabiliyor. Diğer bir etkisi deniz canlıları bunları besin zannedip yiyebiliyor. Çünkü bir plastik denize bırakıldıktan sonra üzerine çeşitli deniz canlıları yerleşiyor.

Sahillerdeki bir diğer tehdit de ham plastikler. Gözle görülmüyor ancak, bir metrekarelik alanda 730 adet ham plastik bulunuyor.

Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve belediyeler, gereken mücadeleyi verse de en büyük görev bireylere düşüyor.

Deniz kirliliğinde Adana'yı, Barcelona ve Tel Aviv takip ediyor. Akdeniz'i en çok kirleten ülke ise Mısır.

Haber: Damla Erikan

Kamera: Bülent Serin