Denizaltı manevra dairesinin birebir yansıtıldığı simülatör HAVELSAN tarafından tamamen yerli imkanlarla geliştirildi. Gölcük Donanma Komutanlığı'na teslim edilen simülatöre ilk kez TRT Haber girdi.

HAVELSAN tarafından üretilen yerli Denizaltı Dalış Simülatörü, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi.

Denizaltı Dalış Simülatörü'nde dalış ve manevra eğitimi veriliyor

Gölcük'te bulunan Denizaltı Filo Komutanlığı'nda eğitimler yerli simülatörle sürdürülüyor. Denizaltı personeli, sefer öncesi dalış ve manevra eğitimi gerçekleştiriyor.

Denizaltı Dalış Simülatörü, denizaltılarda manevra dairesinin benzetimi şeklinde hazırlandı. Normal bir denizaltıda hangi cihaz, hangi teknik özellik varsa simülatörde de mevcut.

Denizaltı personeli simülatördeki eğitimine devam ederken bir yandan eğitmenler de gözetmen odasındaki sistemler sayesinde o anları takip ediyor. Aynı zamanda eğitimlerin tüm safhaları kaydediliyor.

Yabancı askerler de eğitim alıyor

Yerli Denizaltı Dalış Simülatörü ile 209 sınıfı olarak bilinen denizaltıları kullanan tüm ülkelerin personeline eğitim verilebiliyor.

Yerli simülatörün seri üretimi ile birlikte diğer ülkelere de ihraç edilmesi hedefleniyor.

Haber: Rasim Kılıç

Kamera: Ufuk Karagül