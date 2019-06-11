Yüksekova'da Onbaşılar köyü Ağaçlı mezrasında yapımı devam eden yol inşaatında çalışan işçilere yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan işçilerden 57 yaşındaki Abdurrahman Bilici ve 29 yaşındaki amcasının oğlu Mehmet Sait Bilici'nin cenazesi, yakınları tarafından Erciş ilçesindeki Merkez Kara Yusuf Paşa Camii'ne getirildi.

Öğle vakti kılınan namazın ardından cenazeler, ambulansa taşındı.

Tekbir getiren vatandaşlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK", "Vatan sana canım veda" sloganları attı.

Seyyid Muhammed Kabristanlığı'na getirilen iki işçinin cenazesi, burada gözyaşları arasında toprağa verildi.

İşçilerden Abdurrahman Bilici'nin 9, Mehmet Sait Bilici'nin de 2 çocuğu olduğu öğrenildi.

Cenaze törenine işçilerin aileleri, Vali Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Çaldıran Kaymakamı Tekin Dundar, İlçe Emniyet Müdürü Can Candaş, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Murat Acar, Alay Komutanı Albay Kamil Tumba ve kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA