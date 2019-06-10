Türkiye
Hakkari'de terör saldırısında 2 işçi şehit oldu
10 Haziran 2019 Pazartesi 22:09 - Son Güncelleme 10 Haziran 2019 Pazartesi 22:19
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'nın yol yapım çalışması yürüten işçilere yönelik saldırısında 2 işçi hayatını kaybetti.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, ilçenin Onbaşılar köyü Ağaçlı mezrasında yapımı devam eden yol inşaatında çalışan işçilere yönelik PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, saldırıda 2 işçinin şehit olduğu bildirildi.
Kaynak: AA
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