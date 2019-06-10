Ankara'da dün kuvvetli sağanak nedeniyle yaşanan taşkınlar sonrası biriken suyun tahliyesi ve temizlik çalışmalar sürüyor.

Ankara Valiliği koordinesinde çalışmalarını sürdüren İl Afet ve Acil Durumlar Müdürlüğü ile Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı ASKİ ve İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, hasar tespit çalışmalarını sürdürürken, hayatın normale dönmesi için de yoğun bir temizlik çalışması yürütüyor.

Ekipler, sel felaketinden en çok etkilenen ilçeler arasında yer alan Etimesgut, Sincan ve Çankaya'da bodrum katlarında biriken suyu tahliye ederek, sağanak yağış sırasında tahrip olan ve tıkanan yağmur suyu ızgaralarını temizledi, zarar gören mazgalları yeniledi.

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabı Twitter'dan tüm izinlerin iptal edildiğini bildirdi.

Yavaş açıklamasında, "Yağmurun tekrar başladığı başkentimizde, tüm izinler iptal edilmiş olup ekiplerimiz her ihtimale karşı hazırlıklı durumdadır. Sizleri de tedbirli ve dikkatli olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber