TEM Otoyolu Ümraniye mevkisinde tartıştığı kamyonet sürücüsüne baltayla saldırmaya çalıştığı gerekçesiyle "Silahla tehdit" suçlamasından tutuklandıktan 17 gün sonra tahliye edilen otomobil sürücüsü M.O. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, M.O. hakkında "Olası kastla trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçlamasıyla 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İddianamede, M.O.'nun 9 Mayıs 2019'da TEM Otoyolu Ümraniye mevkisinde seyir halindeki kamyonetin sürücüsüne, kendisini sıkıştırdığı gerekçesiyle aracında taşıdığı baltayı tehdit etmek amacıyla salladığı savunuldu.

3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak

Kamyonetin sürücüsünün kimliğinin tespit edilemediği bilgisine yer verilen iddianamede, otomobil sürücüsü şüpheli M.O.'nun bir eli direksiyondayken diğer eliyle baltayı vurmak amacıyla kamyonete doğru salladığı, bu haliyle trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu belirtildi.

M.O.'nun başka bir suçun meydana geleceğini öngörmesine rağmen hareketini sürdürdüğü vurgulanan iddianamede, M.O.'nun "Olası kastla trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçlamasıyla 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

"Silahla tehdit"ten takipsizlik

M.O. hakkında, olayda kullanılan ancak ele geçirilemeyen balta ile kamyonet sürücüsünü tehdit ettiği gerekçesiyle yürütülen soruşturma da takipsizlik kararıyla sonuçlandı.

Soruşturmayı yürüten savcı, şüpheli M.O.'nun kamyonet sürücüsüne yönelik eyleminin tehdit oluşturduğunu belirtti. Tehdit suçu oluşmasına rağmen suçun mağdurunun tespit edilemediği, aracının plakasının da belirlenemediğini gerekçe gösteren savcı, muhatabı olmayan bir tehdit suçunun oluşamayacağını öne sürerek, bu yönde kovuşturma yürütülmesine yer olmadığına karar verdi.

Kaynak: DHA