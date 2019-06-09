A Milli Futbol Takımı, Fransa ile oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Eleme Grubu maçıyla 571. kez sahaya çıktı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda rakibini konuk eden A Milli Takım, ilk yarıda Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder ile bulduğu gollerle 2-0 üstünlük yakaladı. İkinci yarıda üstünlüğünü koruyan milliler, sahadan 2-0 galibiyetle ayrıldı.

H Grubu'ndaki ilk iki maçında Arnavutluk'u 2-0 ve Moldova'yı 4-0 yenen A Milli Takım, son dünya şampiyonu Fransa'ya da üstünlük kurdu. Grubunda üst üste üçüncü galibiyetini alan ve puanını 9'a çıkaran Türkiye, liderliğe yükseldi.

Grupta ilk mağlubiyetini alan Fransa ise 6 puanla ikinci sıraya geriledi.

Fransa'ya karşı tarihi galibiyet

Milli takım, tarihinde ilk kez Fransa'ya üstünlük sağladı.

Rakibiyle 10 yıl sonra karşı karşıya gelen milli takım, sahadan galibiyetle ayrılmasını bildi.

Rakibiyle ilk kez 1996'da karşılaşan milli takım, sahadan 4-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. 2000'deki özel karşılaşmada rakibine yine 4-0 yenilen A Milli Takım, 2003'te Konfederasyon Kupası mücadelesinde 3-2 mağlup olmaktan kurtulamadı.

Fransa'ya 2009'daki özel maçta 1-0 yenilen Türkiye, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde rakibini 2-0 mağlup ederek şansızlığını kırdı.

İki takım arasında oynanan 5 maçta Türkiye 4 gol atarken, Fransa 12 gol buldu.

Hem hücumda hem savunmada başarılı

Türkiye, elemelerde hem hücumda hem savunmada başarılı futboluna devam etti.

H Grubun'da fileleri 8 kez havalandıran milliler, üçüncü maçta da kalesini gole kapatmayı başardı.

Şenol Güneş yönetiminde 2019'daki galibiyet serisi sürüyor

Ay-yıldızlı ekip, Fransa galibiyetiyle teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 2019 yılındaki beşinci maçını da kazandı.

Milliler, ikinci kez takımın başına geçen Güneş yönetiminde üst üste beşinci galibiyeti aldı.

Güneş'in teknik direktörlüğünde bu yıl oynadığı ilk maçta deplasmanda Arnavutluk'u Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle 2-0 yenen A Milli Takım, yılın ikinci maçında Eskişehir'de Moldova'yı 4-0 mağlup etti. Antalya oynadığı özel maçlarda Yunanistan'a 2-1, Özbekistan'a da 2-0 üstünlük kuran Türkiye, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ise Fransa'yı 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Bu arada ay-yıldızlı ekip, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 11 Haziran Salı günü deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak.

Saha ortasında büyük sevinç

Karşılaşmanın ardından teknik direktör Şenol Güneş ve milli futbolcular, saha ortasında galibiyeti kutladı.

Ay-yıldızlı oyuncular, daha sonra tek tek tribünleri dolaşarak taraftarlarla galibiyetin coşkusunu yaşadı.

İlk yarıdan dakikalar

17. dakikada sağ kanattan Cengiz Ünder'in ortasında, ceza sahası içerisinde topa iyi yükselen Dorukhan Toköz'ün vuruşunda Kenan Karaman ofsaytta kaldı.

19. dakikada Fransa'nın geliştirdiği atakta Mbappe'nin ortasına yükselen Griezmann'ın kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

30. dakikada ay-yıldızlı ekip öne geçti. Cengiz Ünder'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Merih Demiral kafayla topu altıpas üzerine gönderdi. Topa iyi yükselen Kaan Ayhan meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

38. dakikada İrfan Can Kahveci rakibinden çaldığı topla ceza sahası içerisine hareketlenerek meşin yuvarlağı Burak Yılmaz'a gönderdi. Bu oyuncunun altıpas üzerinden zayıf vuruşunda top kaleci LIoris'te kaldı.

40. dakikada milliler farkı 2'ye çıkardı. Dorukhan Toköz'ün ara pasına hareketlenen Cengiz Ünder'in ceza sahası içerisinden sağ çaprazdan sert şutunda top ağlara gitti: 2-0

43. dakikada Cengiz Ünder'in sağ köşe gönderinden kullandığı korner atışında Merih Demiral'ın kafa vuruşu yandan auta gitti.

A Milli Futbol Takımı, soyunma odasına 2-0 önde gitti.

İkinci yarıdan dakikalar

54. dakikada Kenan Karaman'ın rakibine baskıyla kazandığı topu ceza sahası içerisindeki Burak Yılmaz'a gönderdi. Burak'ın sol çaprazdan vuruşunda kaleci LIoris topu güçlükle kornere çeldi.

55. dakikada Cengiz Ünder'in sağ köşe gönderinden kullandığı korner atışında topa iyi yükselen Kenan Karaman'ın vuruşunda topu kaleci LIoris uzaklaştırdı.

56. dakikada Griezmann'ın sağ köşe gönderinden kullandığı korner atışında Mert Günok topa hakim oldu.

69. dakikada Burak Yılmaz'ın pasında Mahmut Tekdemir'in ceza yayı önünden sert şutunu kaleci LIoris güçlükle kornere çeldi.

79. dakikada Cengiz Ünder'in sağ korner çizgisine yakın noktadan kullandığı serbest vuruşta top az farkla üstten auta gitti.

80. dakikada Griezmann'ın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Mert Günok topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

85. dakikada Kenan Karaman'ın ara pasına hareketlenen Burak Yılmaz ceza sahası içinden vuruşunda top kale direği dibinden auta gitti.

Karşılaşma, A Milli Futbol Takımı'nın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Bakan Çavuşoğlu'ndan tebrik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa karşısında galip gelen A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

Konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşımdan bulunan Çavuşoğlu, "Sahada da masada da güçlüyüz! Son dünya şampiyonu Fransa'yı deviren Milli Takımımızla gurur duyuyoruz. Tebrikler #MilliTakım.Teşekkürler #Konya." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA