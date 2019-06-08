Karadeniz Sahil Yolu'nun Akçaabat ilçesi Söğütlü Mahallesi mevkisinde, sürücüsü henüz belirlenemeyen Gürcistan plakalı tır, Mustafa Kurt'un kullandığı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, önünde seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen tırın altına girdi.

Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü Mustafa ile Ece ve 3 aylık olduğu öğrenilen Sare Kurt, Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA