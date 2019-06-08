Bingöl'ün Merkez Bilaloğlu köyü mevkiinde yaşanan trafik kazası sonucu ağır yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan bir kişi Kara Kuvvetlerine ait bir helikopter ile Bingöl Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: TRT Haber
Bilgöl'ün merkez Bilaloğlu köyü mevkiinde trafik kazası sonucu yaralanan bir kişi askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.
Bingöl'ün Merkez Bilaloğlu köyü mevkiinde yaşanan trafik kazası sonucu ağır yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan bir kişi Kara Kuvvetlerine ait bir helikopter ile Bingöl Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: TRT Haber