Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, askeri personelin "mahrem imamı" olduğu iddiasıyla gözaltına alınan eski öğretmen tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, askeri personelin "mahrem imamı" olduğu ileri sürülen meslekten ihraç edilmiş öğretmen Murat Sarı'yı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA