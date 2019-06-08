Bayram tatili dolayısıyla trafik yoğunluğunun başladığı 31 Mayıs Cuma günü mesai bitiminden bugün saat 16.00'ya kadar çok sayıda trafik kazası meydana geldi.

Yurt genelinde, son 24 saatteki trafik kazalarında 8 kişi hayatını kaybetti, 93 kişi yaralandı.

Alınan tedbirler ve yapılan uyarılara rağmen 31 Mayıs mesai bitiminden bugün saat 16.00'ya kadar meydana gelen kazalarda 73 kişi yaşamını yitirdi, 754 kişi yaralandı.

Son 24 saatte meydana gelen kazalardan bazıları ise şöyle:

İstanbul'da trafik kazası: 4 ölü, 10 yaralı

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu Maslak mevkisinde Edirne istikametine seyreden Nurullah Eray'ın kontrolündeki hafif ticari araç ile "makas atarak" ilerlediği iddia edilen otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle içinde 14 kişinin bulunduğu hafif ticari araç yola savrulurken, diğer otomobil de bariyerlere çarparak durabildi. Otomobilin sürücüsü kazanın ardından olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, hafif ticari araçta bulunun 2 çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 12 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaşamını yitiren Hiranur Özçelik ve Yahya Özçelik'in cenazeleri de morga götürüldü.

Hastanede tedavi gören yaralılardan Hiranur ve Yahya Özçelik'in annesi Seyhan Özçelik ile Yusuf Eray da yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan 10 kişinin tedavisi sürüyor.

Kaza nedeniyle yolda bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılması ve belediye ekiplerinin yaptığı yol temizliğinin ardından trafik akışı normale döndü.

Polis, "makas atarak" ilerlediği öne sürülen ve kazanın ardından olay yerinden kaçan otomobilin sürücüsünün kimliğini belirledi. Emniyet güçleri firari sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş'ta bayram tatili dönüşü kaza: 3 ölü, 4 yaralı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Ergün Yılmankaya idaresindeki otomobil, Elbistan-Malatya kara yolu Demircilik Mahallesi civarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki Mehmet Ali ve Ayşe Fatma Yılmankaya olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan Murat, Songül, Fadime ve Selahattin Yılmankaya ise 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayatını kaybedenlerin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Elbistan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kazanın, araçta bulunanların Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla geldikleri Malatya'dan Adana'ya dönüşü sırasında meydana geldiği öğrenildi.

Konya'da otomobil ile otobüs çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Konya'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Mehmet Çoban yönetimindeki otomobil ile Tepekent Mahallesi seferini yapan Kazım Salkım idaresindeki belediye otobüsü, Beyşehir Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada otomobilde sıkışan sürücü ve araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü Çoban, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Elazığ'da trafik kazası: 15 yaralı

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.

Ramazan Zengin idaresindeki otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda, Yunus Tanrıverdi yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile aralarında çocukların da bulunduğu araçlardaki 13 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tanrıverdi'nin kullandığı araçta bulunanların, yakınlarının nişan törenine gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.

Sinop'ta bayram tatili dönüşü kaza: 7 yaralı

Sinop'un Boyabat ilçesinde, otomobilin yamaçtan yuvarlanması sonucu 7 kişi yaralandı.

Tayfun Yıldız'ın kullandığı otomobil, Yeşilyurt köyünde yaklaşık 50 metrelik yamaçtan yuvarlandı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Yağmur Gümüş, Emine Nur Kökçü, Nural Kökçü, Sibel Yıldız, Hira Yıldız ve Nehir Yıldız yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki müdahalenin ardından yaralılardan Nural Kökçü, Emine Nur Kökçü, Sibel Yıldız ve Yağmur Gümüş, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Araçta bulunanların, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla geldikleri Yeşilyurt köyünden döndükleri kaydedildi.

Erzurum'da trafik kazası: 9 yaralı

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Köprüköy ilçesi Güzelhisar mevkisinde Y.K. idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen B.T. yönetimindeki araç çarpıştı.

Kazada, sürücüler Y.K. ve B.T. ile araçta bulunan M.Ç, A.D, S.O, Ş.Ç, T.T, D.D, M.D yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Erzurum Bölge Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Durumları ağır olan Y.K. ile Ş.Ç. buradaki müdahalenin ardından Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA