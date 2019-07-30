Denizde, hem su üstünde hem de su altında operasyon yapıyorlar.

Terör hedeflerini, açık denizlerde uyuşturucu kaçakçılarını başarı ile etkisiz hale getiriyorlar...

Sualtı Taarruz Komandoları Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en seçkin birliklerinden.

Parolaları "Başarmadan Dönmek Yok."

Milli Savunma Bakanlığı, o seçkin komandoların eğitim ve operasyondaki anlarının yer aldığı bir klip hazırladı. SAT komandolarının nefes kesen operasyon ve eğitim görüntüleri paylaşıldı.

Klip, SAT komandolarının "Her Zaman ve Her Yerde" sloganıyla sona erdi.

Kaynak: TRT Haber