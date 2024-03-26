Milli Savunma Bakanı Güler, Kırşehir Valisi Buhara'yı ziyaret etti

İftar programına katılmak üzere kente gelen Bakan Güler'i, Valiliği ziyaretinde Vali Buhara ve protokol üyeleri karşıladı.

Burada Şeref Defteri'ni imzalayan Güler, daha sonra basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette Buhara ve protokol üyeleriyle bir süre görüştü.

Ziyarette AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen, İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal da hazır bulundu.

Bakan Güler'in, ziyaretin ardından iftar programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya geleceği ifade edildi.