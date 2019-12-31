Türkiye
Milli Piyango yılbaşı 2020 özel çekilişi amorti numaraları belli oldu31 Aralık 2019 Salı 20:35 - Son Güncelleme 31 Aralık 2019 Salı 20:54
Milli Piyango Genel Müdürlüğünün 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde amorti rakamları (4) ve (8) olarak belirlendi.
Milli Piyango Genel Müdürlüğünün 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu.
80 milyonluk büyük ikramiye, "1-3-5-8-4-9-0" numaralı çeyrek bilete isabet etti.
Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletlerin sevk merkezi İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Bursa olarak açıklandı.
8 milyon liralık 2. büyük ikramiyeyi kazanan numara "9-9-7-6-2-1-6" oldu.
Çekilişte amorti rakamları (4) ve (8) olarak belirlendi.
Kaynak: TRT Haber
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