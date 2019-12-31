Milli Piyango Genel Müdürlüğünün 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu.

Büyük ikramiye 4 ile isabet etti

80 milyonluk büyük ikramiye, "1-3-5-8-4-9-0" numaralı çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletlerin sevk merkezi İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Bursa olarak açıklandı.

8 milyon liralık 2. büyük ikramiyeyi kazanan numara "9-9-7-6-2-1-6" oldu.

[ 8 milyon liralık ikramiyenin çekilişi yapıldı. ]

Çekilişte amorti rakamları (4) ve (8) olarak belirlendi.

Kaynak: TRT Haber