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Büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu31 Aralık 2019 Salı 20:03 - Son Güncelleme 31 Aralık 2019 Salı 21:05
Milli Piyango Genel Müdürlüğünün 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1-3-5-8-4-9-0" numaralı çeyrek bilete isabet etti.
Milli Piyango Genel Müdürlüğünün 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu.
Büyük ikramiye 4 ile isabet etti
80 milyonluk büyük ikramiye, "1-3-5-8-4-9-0" numaralı çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletlerin sevk merkezi İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Bursa olarak açıklandı.
8 milyon liralık 2. büyük ikramiyeyi kazanan numara "9-9-7-6-2-1-6" oldu.
[ 8 milyon liralık ikramiyenin çekilişi yapıldı. ]
Çekilişte amorti rakamları (4) ve (8) olarak belirlendi.
Kaynak: TRT Haber
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