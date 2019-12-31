CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kılıçdaroğlu, "bir kırılma yılı" olarak nitelendirdiği 2019'da yaşananların 2020 yılına dair umutları artırdığını belirtti.

2019'un kibre karşı alçakgönüllülüğü, kendisini ve yandaşlarını zengin kılmayı amaçlayana karşı hep birlikte üretmeyi ve paylaşmayı, tahammülsüzlüğe karşı hoşgörüyü savunanların yılı olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, geride bırakılan yılın sadece kendileri için adalet isteyenlere karşı "herkes için adalet" diyenlerin birlikteliğinin yılı olduğunu vurguladı.

Kılıçdaroğlu, 2019'un kendisi gibi düşünmeyenleri düşman görenlere karşı, fikri ve vicdani özgürlüğü savunanların yılı olduğunu kaydederek bu sayede "Martın sonunu bahar kıldıklarını" ifade etti.

Başarıyı, sadece CHP'nin başarısı olarak görmediklerini belirten Kılıçdaroğlu, bu başarının, Cumhuriyet'i demokrasiyle taçlandırma hedefi doğrultusunda kurulmuş Millet İttifakı ile tüm demokratların, vatanseverlerin olduğunun altını çizdi.

"2020, 2019'un umut dolu devamıdır"

Kılıçdaroğlu, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde tercihin demokrasiden yana yapılmasıyla karamsarlığın yerini umut, tereddüttün yerini azim ve kararlılığın aldığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"2020 yılında Cumhuriyet'imizi demokrasiyle taçlandırma hedefimize bir adım daha yaklaşacağız. 2020, liyakate dayalı istihdam politikasını, şeffaflığı, kuvvetler ayrılığını, parlamenter demokrasiyi savunanların, erkek egemen şiddete boyun eğmeyen kadınların ve akla, vicdana, ahlaka sığmayan dayatmaları reddeden gençlerin demokratik taleplerinin yükseldiği, hak, hukuk ve adalet uğruna verdiğimiz mücadelenin kökleştiği bir yıl olacak.

2020, siyasi iktidarın yok saydığı ekonomik krizin yarattığı ağır tablonun, toplumsal dayanışma ve planlı üretim politikasıyla ortadan kalkacağına inananların daha çok öne çıktığı bir yıl olacak. 2020, komşularımızla barış içinde yaşamak isteyenlerin, fabrika bacalarının yeniden tütmesini, çiftçimizin tarlasıyla, çocuklarımızın bilimsel, çağdaş ve laik bir eğitimle buluşmasını isteyenlerin sesinin yükseldiği bir yıl olacak. Çünkü 2020, yaşanan tüm acılara ve baskılara rağmen 'her şeyin güzel' kılındığı 2019'un umut dolu devamıdır."

"Huzura kavuşturacağımızı biliyorum"

Kılıçdaroğlu, 100 yıl önce Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, "tek kurtuluş dayanağının millet olduğunu idrak edemeyenlere" inat, TBMM'nin kuruluş hazırlıklarını 1 Ocak 1920'de, Ankara Ziraat Mektebi'nin sobayla ısıtılan bir odasında başlattığını hatırlatarak şunları ifade etti:

"Demem odur ki, içinde bulunduğumuz durum ve koşullara rağmen 100 yıl öncesinin de verdiği ilhamla, ülkemizi en kısa sürede hak, hukuk ve adalet temelinde huzura kavuşturacağımızı biliyorum. Bu duygularla, Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in manevi şahsında terörle mücadelede hayatlarını kaybeden tüm şehitlerimize, 2019 yılında kaybettiğimiz sevdiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dileklerimi iletiyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. 2020 yılının ülkemize, bölgemize ve tüm insanlığa demokrasi, adalet, huzur, bolluk ve bereket getireceğine duyduğum inançla tüm yurttaşlarımıza mutluluk ve sağlık diliyorum. İnanın, 2020'de her şey çok daha güzel olacak."

Kaynak: AA