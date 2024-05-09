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Türkiye
TRT Haber 09.05.2024 13:05

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okullara 'glütensiz ürün' yazısı

Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda Çölyak konusunda farkındalık eğitimlerinin yapılmasını, Çölyaklı öğrencilerin beslenmesinin sağlanabilmesi için kantinlerde ve yemekhanelerde glütensiz ürünlerin bulundurulması konusunda gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okullara 'glütensiz ürün' yazısı

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Ömer Fatih Karakullukçu imzasıyla okullara "9 Mayıs Dünya Çölyak Günü" konulu yazı gönderdi.

Çölyak hastalığının genetik olarak yatkın bireylerde buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi tahıl ve tahıl ürünlerinde bulunan "glüten" proteinine karşı duyarlılık sonucu gelişen ince bağırsak hastalığı olarak tanımlandığı hatırlatıldı.

Yazıda, "Glütensiz diyet ile yakınmaların kısa sürede kaybolacağı, bağırsakların normale döneceği, hastalığın tanısı konulmaz veya diyete uyum iyi olmaz ise, çocuklarda büyüme ve gelişme geriliği başta olmak üzere anemi, vitamin yetersizlikleri, diş çürükleri, troit hastalıkları, kemik erimesi, diyabet ve kanser gibi birçok kronik hastalığa yakalanma riski artabileceği, Çölyak hastalığı tanısı konulan bireylerin glütensiz beslenmeye uymalarının sağlıklı büyüme ve gelişmenin sağlanmasında, yetişkin çağında oluşabilecek problemlerin önlenmesinde ve okul başarısının artmasında etkili olduğu bilinmektedir." denildi.

Farkındalık eğitimleri yapılacak

Ayrıca, 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü'nde; öğrenci, öğretmen, veli, yemekhane-kantin çalışanı ve diğer okul çalışanlarına yönelik farkındalık eğitimlerinin yapılması, Çölyaklı öğrencilerin beslenmesinin sağlanabilmesi için kantinlerde ve yemekhanelerde glütensiz ürünlerin bulundurulması, glütensiz besin hizmetinin sağlanması amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasının önemine vurgu yapıldı.

Bu kapsamda, farkındalık etkinliklerinde kullanılmak üzere afiş, broşür ve benzeri gerekli dokümanlara www.sagliklibesleniyorum.meb.gov.tr adresinden yararlanılabileceği belirti.di.

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Milli Eğitim Bakanlığı
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