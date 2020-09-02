Kadıköy'de TİP Milletvekili Barış Atay'a saldırdıkları gerekçesi ile gözaltına alınan 3 kişi, emniyet işlemlerinin ardından bu sabah, haklarında, "Kasten yaralama" suçundan soruşturma başlatan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildiler.

3 şüpheli savcılık sorgularının ardından, "Kasten yaralama" suçundan tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Şüphelilerin sorgusunu yapan İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği, her üç şüphelinin de atılı suçtan tutuklanmasına karar verdi. Atay'a saldıranlar arasında bulunan dördüncü kişi K.T.'nin aranmasına ise devam ediliyor.