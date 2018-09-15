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Midilli'ye kaçmak isteyen 4 FETÖ şüphelisi daha tutuklandı

Yunanistan’ın Midilli Adası’na kaçmak isterken Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyonla yakalanan 4 FETÖ şüphelisi daha çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Midilliye kaçmak isteyen 4 FETÖ şüphelisi daha tutuklandı

Yunanistan’ın Midilli Adası’na kaçmak isterken Balıkesir Ayvalık'ta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 15 FETÖ şüphelisi yakalanmıştı.

Van Başkale İlçe Jandarma Komutanlığında görevliyken ihraç edilen S.A, Antalya Emniyet Müdürlüğünde komiser olarak görev yaparken ihraç edilen S.O, Ankara Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığında teğmenken ihraç edilen E.Ö, Antalya Ceza İnfaz Kurumunda infaz koruma memuruyken ihraç edilen A.M.O ve Ankara'da örgüte ait kapatılan özel etüt merkezinde öğretmenlik yapan N.Ü tutuklanmıştı. 

Bugün gerçekleşen duruşmada da E.Ö, S.T, E.T ve Ö.T. isimli şüpheliler tutuklanırken, aynı operasyonda ele geçirilen 5 kişinin adli kontrol şartıyla, 2 kişinin ise berat ederek serbest bırakıldığı öğrenildi. 

Aynı operasyonda ele geçirilen şüphelilerin beraberinde bulunan 4 çocuğun da aile yakınlarına teslim edildiği belirtildi.

Kaynak: İHA 

Etiketler: balıkesir, ayvalık, midilli adası
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