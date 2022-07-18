25 yaşındaki kadın hasta, iğne yutmaya bağlı karın ağrısı şikayetiyle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan tomografi sonrası hastanın midesinde tel ve bazı yabancı cisimlerin olduğu belirlendi.

Kesici cisimleri poşete sarmış

Hastanın midesinden tırnak makası, çakı, meyve bıçağı, cımbız, çivi, iğne, çuvaldız, tığ, vida, çengelli iğne, anahtar, madeni para, saç tokası gibi metal parçalarıyla plastik ve cam parçaları çıkarıldı.

Meyve bıçağı gibi kesici cisimlerin bir poşete sarılı vaziyette olması ise doktorların dikkatini çekti.

[Fotoğraf: İHA]

Midesinden çıkan 158 cisimle doktorları hayrete düşüren hasta, sağlığına kavuşmasının ardından taburcu edilecek.

“Yabancı cisimleri görünce çok şaşırdık”

Genel Cerrah Uzmanı Op. Dr. Yusuf Tekeş, “Midesinde bu kadar büyük bir şey beklemiyorduk. Tomografi filmleri çektik. Ameliyatta mideyi açtığımızda çeşitli yabancı cisimlerle karşılaştık. Yabancı cisimleri görünce çok şaşırdık. Hastamızın sağlık durumu iyi. Ameliyat sonrası çekilen röntgenlerde ise yabancı cisme rastlanmadı” dedi.

[Fotoğraf: İHA]

Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadıklarını dile getiren Tekeş, “Genç hastamızın midesinden çıkanlar bizi hem şaşırttı hem de üzdü. Ameliyat başarılı geçti ve hastanın iyi olması bizi sevindirdi” diye konuştu.

Başka bir hasta da 83 madeni para yutmuş

Geçtiğimiz günlerde Van’da karın ağrısı şikâyetiyle hastaneye giden ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 35 yaşındaki hastanın midesinden de 83 TL madeni para ve metal parçaları çıkmıştı.