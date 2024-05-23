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Türkiye
AA 23.05.2024 20:04

Mezuniyet töreninde helyum dolu balonlar patladı: 10 kişi yaralandı

Gaziantep'te bir lisenin mezuniyet töreninde helyum gazı dolu balonların patlaması sonucu 10 öğrenci hafif yaralandı.

Merkez Şahinbey ilçesi Mavikent Mahallesi'ndeki Ayıntap Anadolu Lisesinde mezuniyet töreni düzenlendi. Kutlamalar sırasında helyum dolu balonlar henüz öğrenilemeyen bir nedenle patladı.

Patlama sonucu vücutlarında yanık oluşan 10 öğrenci olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Gaziantep Şehir Hastanesine kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumu iyi.

Soruşturma başlatıldı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, şu bilgiler yer aldı:

"Ayıntap Anadolu Lisesinde bugün saat 16.00'da düzenlenen mezuniyet töreninde helyum gazlı balonların patlaması sonucu 10 öğrencimiz yaralanmıştır. Yaralı öğrenciler Gaziantep Şehir Hastanesine kaldırılmıştır. Öğrencilerimizin hayati tehlikesi olmamakla birlikte üç öğrencimizin yüzlerinde hafif ve kalıcı olmayan yanık izi bulunmaktadır. Olayla ilgili soruşturma süreci başlatılmıştır."

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Mezuniyet töreninde helyum dolu balonlar patladı: 10 kişi yaralandı
Mezuniyet töreninde helyum dolu balonlar patladı: 10 kişi yaralandı
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