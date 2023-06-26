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Türkiye
AA 26.06.2023 17:17

Metruk evde yıkım sırasında tavan çöktü: 2 ölü

Kocaeli'nin Derince ilçesinde demir kestikleri evin tavanının çökmesi sonucu göçük altında kalan 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti.

Metruk evde yıkım sırasında tavan çöktü: 2 ölü
[Fotograf: AA]

Dumlupınar Mahallesi İkizler Sokak'ta bulanan boşaltılmış tek katlı evde işlem yapan kimliği henüz öğrenilemeyen kişi ile Ömer Faruk Y, demirleri kestikleri sırada çöken tavanın altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, AFAD, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

AFAD ve UMKE ekipleri tarafından yıkıntıların altından çıkarılan 2 yaralı, sağlık görevlilerince kaldırıldıkları Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İzmit Seka Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Metruk evde yıkım sırasında tavan çöktü: 2 ölü

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, gazetecilere, hurda malzemeler alınmak istenirken yaşanan olayda 2 kişinin kaldırıldıkları hastanede yaşamlarını yitirdiğini söyledi.

Yavuz, tüm ekiplerin gerekli incelemeleri yaptığını aktararak, "Olayın sebepleri ve müsebbipleriyle ilgili de detaylı çalışma yapılacak. İhmal ve kusuru olanlar hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır. Bayram öncesi üzüntülüyüz." dedi.


Bakan Koca açıklama yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu ifadeleri kullandı:

"Kocaeli Derince’de bir evin yıkımı sırasında meydana gelen göçükte 2 kişi göçük altında kalmış, olay yerine 1 UMKE Timi ve 2 Ambulans görevlendirilmiştir. Göçük altından ağır yaralı olarak çıkarılan iki kişi kaldırıldıkları hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Kayıplarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum."

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